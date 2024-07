Sinner-Shelton oggi in tv, Wimbledon 2024: canale esatto, orario, programma, streaming

Oggi, domenica 7 luglio, Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista a Wimbledon. Il n.1 del mondo affronterà nel secondo incontro in programma sul Campo-1 lo statunitense Ben Shelton e si prospetta una partita ricca di emozioni e Sinner è chiamato a tirar fuori il meglio di se stesso per centrare la qualificazione ai quarti di finale dello Slam londinese.

Sui prati di Church Road il mancino degli States ha saputo uscire vincitore da tre battaglie, visti gli epiloghi sempre al quinto set contro Mattia Bellucci, Lloyd Harris e Denis Shapovalov. Successi che stanno a certificare quanto sul piano del temperamento Shelton sia assolutamente temibile, ma nello stesso tempo quanto possa avere delle pause.

Di questo dovrà approfittare Jannik, che conosce abbastanza bene l’americano, avendolo già incrociato in tre circostanze. La prima volta, nel Masters1000 di Shanghai 2023, Ben lo sorprese e si impose al tie-break del terzo set, mentre nelle ultime due occasioni ci sono state due affermazioni in due set nell’ATP500 di Vienna 2023 e nel Masters1000 di Indian Wells 2024.

L’appuntamento è per oggi, domenica 7 luglio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 sul Campo-1. Il confronto tra Jasmine Paolini e la statunitense Keys aprirà il programma, poi a seguire toccherà al 22enne pusterese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, ottavo di finale di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa sui canali tv di Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

SINNER-SHELTON, OTTAVI WIMBLEDON

Domenica 7 luglio

No.1 Court – Ore 14:00 italiane

J. Paolini ITA vs M. Keys USA

J. Sinner ITA vs B. Shelton USA

G. Dimitrov BUL vs D. Medvedev RUS

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale esatto da definire. Sky trasmetterà la giornata di Wimbledon su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), canali da Sky Sport 252 a Sky Sport 257.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.