Pallanuoto femminile, sconfitta epocale per il Setterosa: la Francia vince, azzurre quasi fuori

Inizio da incubo per il Setterosa alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo aver osservato il turno di riposo, l’Italia perde contro le padrone di casa della Francia nel match della seconda giornata del Girone B. Le transalpine vincono per 9-8 dopo che Marletta e Bianconi falliscono due rigori a testa.

L’Italia paga forse lo scotto dell’emozione dell’esordio e dell’inesperienza in questo torneo, viste le 11 debuttanti sulle 13 componenti complessive, anche a causa della mancata qualificazione de il Setterosa a Tokyo 2020, con le sole Roberta Bianconi e Chiara Tabani ad aver già giocato alle Olimpiadi.

Già nel primo quarto si capisce che non è giornata: Marletta si fa parare un rigore dopo 23″, mentre Bianconi, sempre dai 5 metri, coglie il palo dopo 1’09”. A passare in vantaggio è la Francia con Vernoux, su rigore, e solo a quel punto il Setterosa si scuote, ribaltando il punteggio nel giro di 2′: Picozzi pareggia in superiorità, Bettini firma il sorpasso e Bianconi sigla in superiorità il 3-1.

Nel secondo parziale Dhalluin accorcia, Galardi restituisce il +2 alle azzurre, ma le transalpine riacciuffano il pari con i gol di Hertzka ed ancora Dhalluin. Tabani riporta il Setterosa in vantaggio, Marletta su rigore trova il nuovo break per le azzurre, ma a seguire Bianconi si fa parare un altro tiro dai 5 metri e così si resta sul 6-4 a metà gara.

Nella terza frazione a lungo le difese prevalgono sugli attacchi, poi dopo 5’01″Andres accorcia in superiorità e poco dopo Guillet trova il 6-6. Subito l’Italia torna in vantaggio grazie alla rete di Giustini, ma le azzurre non riescono a scrollarsi di dosso le transalpine e lo score resta sul 7-6.

Nell’ultimo quarto Marletta dopo 16″ si fa parare un altro rigore, la Francia prende fiducia ed arriva il tracollo del Setterosa: le transalpine piazzano un break letale di 3-0 con le reti di Andres, Dhalluin su rigore e Vernoux in superiorità e passano a condurre sul 9-7. Bianconi segna a 1’57” dalla sirena, ma la Francia vince per 9-8.

TABELLINO

Francia-Italia 9-8

Francia: Rycraw, Andres 2, Heurtaux, Bouloukbachi, Guillet 1, Hertzka 1, Dhalluin 3, Battu , Vernoux 2, Radosavljevic, Raspo, Daule, Martineaud Peret. All. Lorantos.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi 1, Avegno, Giustini 1, Bettini 1, Picozzi 1, Bianconi 2, Palmieri, Marletta 1, Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Debreceni (Ungheria), Hodgers (Australia).

Note – Parziali: 1-3, 3-3, 2-1, 3-1. Superiorità numeriche: Francia 3/9 + 2 rigori e Italia 3/6 + 5 rigori di cui quattro falliti. Marletta fallisce un rigore (parato) a 23″ del primo tempo sullo 0-0. Bianconi fallisce un rigore (palo) a 1’09” del primo tempo sullo 0-0. Bianconi fallisce un rigore (parato) a 6’43” del secondo tempo sul 6-4 per l’Italia. Marletta fallisce un rigore (parato) a 16″ del quarto tempo sul 7-6 per l’Italia.