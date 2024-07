Pallanuoto femminile, Italia-Francia sarà già sfida da dentro o fuori per la qualificazione ai quarti

Domani arriva l’esordio per il Setterosa nel torneo di pallanuoto femminile delle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre hanno riposato nella prima giornata di ieri e si giocheranno subito un match importantissimo contro le padrone di casa della Francia.

Una partita che vede la squadra di Carlo Silipo, tornata nella manifestazione a Cinque Cerchi a distanza di otto anni da Rio 2016 (ricordiamo la pesante assenza da Tokyo), nettamente favorita rispetto alle transalpine.

Le parole di Carlo Silipo alla vigilia: “Si sta come il giorno prima degli esami. C’è l’emozione di vivere l’esperienza olimpica. L’obiettivo è fare il meglio delle nostre possibilità, sapendo che la parte migliore di noi può arrivare fino in fondo al torneo. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra forma fisica e forma mentale. Possiamo essere una bella squadra che può dare fastidio a tutti”.

Le azzurre, vista la conformazione del raggruppamento B, devono assolutamente vincere (e convincere) per assicurarsi i quarti di finale. Ricordiamo che nel girone ci sono Stati Uniti, Spagna e Grecia, tre avversarie di lusso da tenersi alle spalle per poter pescare un’avversaria non troppo dura nello scontro diretto.