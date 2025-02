Sei Nazioni 2025, Italia-Francia 24-73: transalpini dilaganti a Roma, il Trofeo Garibaldi vola a Parigi

Pesante rovescio interno dell’Italia nel terzo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada affondano contro la Francia nella sfida in scena allo Stadio Olimpico di Roma, venendo sconfitti per 24-73, concedendo ben 11 mete agli avversari, senza riuscire a cogliere il bonus offensivo.

Grazie al successo odierno vola a Parigi il Trofeo Garibaldi, inoltre i francesi salgono al secondo posto della classifica con 11 punti, alle spalle dell’Irlanda, prima a quota 14, mentre l’Italia resta al quinto posto con quattro punti.

Nel primo tempo è l’Italia a passare in vantaggio, con la meta di Menoncello trasformata da Allan al 10′, ma gli ospiti replicano già al 13′ con la marcatura di Guillard convertita da Ramos. Azzurri ancora avanti al 17′ con il calcio di punizione di Allan per il 10-7, ma la Francia passa a condurre con le mete di Mauvaka al 20′ e di Dupont al 23′, entrambe trasformate, per il 10-21. L’Italia accorcia con la segnatura di Brex convertita da Allan al 27′, gli ospiti allungano definitivamente con le mete di Boudehent al 29′, che vale anche il bonus offensivo, e di Barre al 38′, con le conversioni di Ramos che valgono il 17-35 all’intervallo.

Nella ripresa la Francia dilaga, con le mete di Alldritt al 44′, Bielle-Biarrey al 49′, non trasformata, ed ancora Dupont al 53′, che portano lo score sul 17-54. Allo scoccare dell’ora di gioco Paolo Garbisi si mette in proprio, andando a marcare e trovando poi la conversione per il 24-54. Ultimi 20′ tutti di marca transalpina, ed arrivano altre tre segnature: al 64′ ancora Barre (converte ancora Ramos), al 75′ Attissogbe (trasforma Lucu), ed al 79′ Barassi, non convertita. Lo score conclusivo recita 24-73 per la corazzata transalpina.