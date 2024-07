LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: 5 GPM e l’arrivo in salita a Plateau de Beille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2024. Nel giorno della festa nazionale francese, in ricordo della presa della Bastiglia, per la Grande Boucle arriva un altro tappone sui Pirenei. I corridori percorreranno 197.7 km che li condurranno da Lodenvielle a Plateau De Beille.

Partenza subito in salita con la scalata del Col de Peyresourde (6.9 km al 7.8% di pendenza media). Dopo la discesa ed un tratto di falso piano è posto il traguardo volante di Marignac posto ai piedi del Col de Menté (9.3 km al 9.1%) seguito dal Col de Portet d’Aspet (4.3 km al 9.6%). Una volta in cima ci si getterà in picchiata prima di affrontare 40 km di fondo valle che condurrà alle ultime due salite di giornata: prima il Col d’Agnes (10 km all’8.2%) ed infine la salita di Plateau de Beille (15.8 km al 7.9%) su cui è posto il traguardo.

Dopo il successo di ieri il grande favorito non può non essere Tasej Pogacar (UAE Team Emirates). Lo sloveno vorrà provare a dare la spallata definitiva ampliando maggiormente il vantaggio su Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) che ha già 1′ 57″ di ritardo. Dal canto suo il danese è chiamato ad attaccare per ridurre il distacco e mantenere viva la corsa alla maglia gialla.

La quindicesima tappa del Tour de France 2024 scatterà alle 12.05 da Lodenvielle. Potrete seguire la tappa integralmente su Eurosport 1 e dalle 14.45 su Rai 2. La copertura in streaming dell’evento è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa integrale del Tour de France 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento a tutti!