LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: gran finale a L’Aquila, Longo Borghini e Kopecky si giocano la maglia rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Quest’oggi si chiude la corsa rosa con una delle frazioni più attese della settimana di gara sulla nostra penisola. Tutto è ancora in ballo per quanto riguarda la vetta della classifica generale, e la giornata odierna ci consegnerà il nome di chi succederà ad Annemiek Van Vleuten nell’albo d’oro della competizione.

La frazione di oggi inizierà toccherà le due città più popolose dell’Abruzzo. Si partirà infatti da Pescara per arrivare a L’Aquila, capoluogo di regione dove sarà posta la linea del traguardo della tappa. Nel mezzo, occhio a due salite in particolare. La prima è quella di Forca di Penne (19 km à 3.6%), GPM di terza categoria. Dopo pochi chilometri di discesa, sarà la volta della scalata che porterà a Castel del Monte (13.7 km à 4.7%). Successivamente, la strada presenterà vari saliscendi, prima di arrivare a L’Aquila dove il tracciato tornerà a salire per il gran finale.

Dopo il tappone di ieri, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) vestirà di rosa anche quest’oggi. Il margine già risicato della piemontese su Lotte Kopecky (Team SD Worx), si è ulteriormente accorciato con la sprint vinto dalla belga sul Blockhaus per la seconda piazza della tappa di ieri. Le due sono separate da solo 1″ di distacco: ciò significa che anche un’eventuale volata tra le rivali per la maglia rosa potrà risultare decisiva. Grazie alla vittoria di peso della giornata di ieri, la terza posizione è occupata da Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing): l’australiana vorrà difendere il podio dagli attacchi di Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2024. L’orario d’inizio della frazione odierna è previsto per le 11.00. Non perdetevi neanche un minuto della settima tappa del Giro d’Italia femminile 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!