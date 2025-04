Giro dei Paesi Baschi 2025, Almeida trionfa sul traguardo di Eibar. Tappa e generale per il portoghese

Joao Almeida chiude da dominatore assoluto il Giro dei Paesi Baschi 2025. Il portoghese vince l’ultima tappa della corsa spagnola con partenza ed arrivo ad Eibar e trionfa nella classifica generale. Si tratta del sedicesimo successo da professionista per il portoghese, che torna a vincere una corsa a tappe dal Giro di Polonia del 2021.

Una vittoria arrivata quasi in volata per il corridore della UAE Team Emirates, che ha vinto il duello con lo spagnolo Enric Mas (Movistar), trovando l’attacco decisivo negli ultimi metri. Mas non ha avuto la forza di rispondere, accontentandosi del secondo posto di tappa e anche in quello nella classifica generale, visto che lo spagnolo ha fatto un bel balzo in classifica, recuperando ben sei posizioni proprio in quest’ultima frazione.

La fuga di giornata vede protagonisti Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), (Bauke Mollema (Lidl-Trek), Finlay Pickering (Bahrain-Victorius), Ion Izagirre (Cofidis), Callum Scotson (Decathlon AG2R La Mondiale), Dani Martinez (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Ben Healy (EF Education-Easy Post), Jordan Jegat (TotalEnergies), Warren Barguil, Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team).

Armirail decide di attaccare in solitaria e prende un buon margine sul gruppetto dei fuggitivi, dal quale fuoriescono successivamente anche Jegat, Healy e Martinez. Sulla corsa piomba anche un violento diluvio, che crea anche qualche problema in gruppo e porta anche ad una caduta con alcuni rappresentanti della Red Bull Bora coinvolti.

Healy decide di attaccare in solitaria e saluta i compagni di fuga, lanciandosi in solitaria. Da dietro, però, attacca Almeida che vuole andarsi a prendere la vittoria. Con lui ci sono anche Mas, Soler, Del Toro, Bagioli, Skjelmose e Schachmann; mentre paga dazio Florian Lipowitz (Red Bull Bora-hansgrohe).

Sulla salita di Trabakua nuovo attacco di Almeida, seguito nuovamente da Mas, Healy e Skjelmose, ma il danese poi cade nel tratto di discesa, tradito dall’asfalto bagnato. Sull’ultimo strappo Almeida e Mas salutano la compagnia e si vanno a giocare la vittoria. Il portoghese, però, ne ha di più e vince la volata contro lo spagnolo. In terza posizione a tredici secondi chiude un tenace Ben Healy, che aveva ulteriormente staccato Del Toro.

Almeida vince anche la classifica generale con un minuto e cinquantadue secondi di vantaggio su Mas. Il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) riesce a conservare la terza posizione (1’59), precedendo il connazionale Florian Lipowitz (2’07) ed il compagno di squadra Ian Van Wilder (2’18).