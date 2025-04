Parigi-Roubaix 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti, tratti in pavé. Van der Poel favorito, Ganna e Pogacar ci provano

Pronti ad un’edizione spettacolare della Parigi-Roubaix 2025. Poche ore e prenderà il via la terza Classica Monumento della stagione: l’Inferno del Nord che vede ai nastri di partenza il meglio del ciclismo internazionale. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con percorso, tratti di pavé, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-ROUBAIX DALLE 11.25

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2025

259,2 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo in quel di Roubaix. Pianura, pianura, pianura e nel mezzo però trenta settori di pavé. Dopo una novantina di chilometri senza difficoltà iniziano i tratti con le pietre, che saranno in rapida successione uno dopo l’altro. La principale novità è quella riguardante la Foresta di Arenberg, posta ad un centinaio di chilometri dal traguardo. Per approcciarla infatti ci sarà una deviazione di percorso, con tante curve, che rallenterà nettamente l’andatura dei corridori che entreranno nel tratto a cinque stelle con un’andatura molto bassa. Poi ovviamente altri tratti decisivi quelli di Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre. L’ultimo, quello di Roubaix, facilissimo, anticipa l’ingresso nel Velodromo più famoso al mondo.

TUTTI I TRATTI IN PAVÉ

30: Da Troisvilles a Inchy (km 95,8 — 2,2 km) ***

29: Viesly a Quiévy (km 102,3 — 1,8 km) ***

28: Da Quiévy a Saint-Python (km 104,9 — 3,7 km) ****

27: Saint-Python (km 109,6 — 1,5 km) **

26: Da Vertain a Saint-Martin-sur-Écaillon (km 116,7 — 2,3 km) ***

25: Verchain-Maugré a Quérénaing (km 128 — 1,6 km) ***

24: Quérénaing a Artres (km 130,9 — 1,3 km) **

23: Artres a Famars (km 133,8 — 1,2 km) ***

22: Quérénaing a Maing (km 138,5 — 2,5 km) ***

21: Maing a Monchaux-sur-Écaillon (km 141,6 — 1,6 km) ***

20: Haveluy a Wallers (km 154,5 — 2,5 km) ****

19: Trouée d’Arenberg (km 163,9 — 2,3 km) *****

18: Wallers a Hélesmes (km 170 — 1,6 km) ***

17: Da Hornaing a Wandignies (km 176,8 — 3,7 km) ****

16: Warlaing a Brillon (km 184,2 — 2,4 km) ***

15: Tilloy a Sars-et-Rosières (km 187,7 — 2,4 km) ****

14: Da Beuvry a Orchies (km 194,1 — 1,4 km) ***

13: Orchies (km 199,1 — 1,7 km) ***

12: Auchy a Bersée (km 205,2 — 2,7 km) ****

11: Mons-en-Pévèle (km 210,6 — 3 km) *****

10: Da Mérignies a Avelin (km 216,7 — 0,7 km) **

9: Da Pont-Thibault a Ennevelin (km 220 — 1,4 km) ***

8: Templeuve — L’Épinette (km 225,4 — 0,2 km) *

8: Templeuve — Moulin-de-Vertain (km 226 — 0,5 km) **

7: Cysoing a Bourghelles (km 232,4 — 1,3 km) ***

6 Da Bourghelles a Wannehain (km 234,9 — 1,1 km) ***

5: Camphin-en-Pévèle (km 239,4 — 1,8 km) ****

4: Carrefour de l’Arbre (km 242,1 — 2,1 km) *****

3: Gruson (km 244,4 — 1,1 km) **

2: Willems a Hem (km 251,1 — 1,4 km) **

1: Roubaix (km 257,8 — 0,3 km) *

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2025

Domenica 13 Aprile

Compiègne-Roubaix (259.2km)

Orario di partenza: 11.25

Orario di arrivo: 17.30 circa

PARIGI-ROUBAIX 2025: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (dalle 10.30), Rai Sport HD (dalle 13.30), Rai 2 (15.15)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. (dalle 10.30), Rai Play (dalle 13.30)

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

I primi due favoriti sono gli stessi che abbiamo visto nelle precedenti occasioni: Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Forse questa volta l’olandese della Alpecin-Deceuninck parte un gradino avanti rispetto allo sloveno campione del mondo in carica, ma da capire sarà la sua condizione. In questi giorni, anche forse con un po’ di pretattica, ha annunciato di non essere al 100%: è il campione uscente e sulle pietre sa come fare la differenza rispetto ai rivali. Parlando di Pogacar invece siamo davanti ad un fuoriclasse assoluto. Nonostante ciò non sarà facile imporsi nel Velodromo: è al debutto infatti nella classica transalpina e non potrà sfruttare le sue doti per fare la differenza in salita. Pronti ad inserirsi alle loro spalle coloro che hanno fatto da antagonisti tra la Classicissima e la Ronde: Filippo Ganna e Mads Pedersen. L’azzurro della Ineos Grenadiers arriva con la condizione perfetta per giocarsi le proprie carte sul pavé, servirà una giornata ideale e senza problemi per riuscire nel colpaccio. Il danese ha tutte le carte in regola, dopo il piazzamento di domenica scorsa, per tentare l’assalto al trionfo. Sembra essere rinato al Fiandre Wout van Aert: il belga vuole tornare a sognare. Da seguire anche Jasper Philipsen, la carta a sorpresa della Alpecin-Deceuninck. Fa paura anche Stefan Küng (Groupama – FDJ), da seguire il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), in top-10 l’anno scorso.