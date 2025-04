WTA Stoccarda 2025, Jasmine Paolini liquida Eva Lys ed approda agli ottavi

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel Porsche Tennis Grand Prix 2025: l’azzurra, accreditata della quinta testa di serie, spazza via la wild card tedesca Eva Lys con il netto score di 6-2 6-1, maturato in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Agli ottavi l’italiana affronterà, sulla terra battuta indoor del WTA 500 di Stoccarda, in Germania, un’altra wild card di casa, ovvero la teutonica Jule Niemeier.

Nel primo set l’azzurra piazza il break alla prima occasione, strappando il servizio all’avversaria a 15 nel quarto game, allungando sul 3-1. Paolini non riesce a confermare lo strappo, concedendo l’immediato controbreak ai vantaggi, ma nel sesto gioco toglie ancora la battuta alla teutonica, questa volta a 30, per il 4-2. L’italiana conferma l’allungo e si porta sul 5-2 non pesante, ma nell’ottavo game, al secondo set point, chiude i conti sul 6-2 in 35′.

Nella seconda frazione Paolini parte a tutta e nel secondo gioco toglie ancora a 15 il servizio a Lys, poi l’azzurra è brava a vincere i punti più importanti, conquistando ai vantaggi sia il terzo che il quarto game, portando a 7 la striscia di giochi vinti dal 3-2 del primo set fino al 6-2 4-0. L’italiana si rilassa per un attimo nel quinto game e perde il servizio, ma poi non concede più nulla all’avversaria e va a chiudere sul 6-1 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’italiana, che vince 63 punti contro i 37 dell’avversaria, convertendo ben 6 delle 8 palle break avute a disposizione e concedendone appena 3 alla teutonica, delle quali 2 sfruttate da Lys. Paolini fa la differenza con la prima di servizio, con la quale ottiene il 72% dei punti (21/29), contro il deficitario 27% della tedesca (8/30).