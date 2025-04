Giro d’Abruzzo 2025: Edison Alejandro Callejas Santos trova il colpaccio a Roccaraso. Zimmermann nuovo leader

Tappa regina per il Giro d’Abruzzo 2025: arrivo in vetta in quel di Roccaraso (Aremogna) che ha visto primeggiare un colombiano sotto la pioggia. Colpaccio per Edison Alejandro Callejas Santos che trova l’attacco giusto per centrare la prima vittoria in carriera e fa esultare ovviamente la sua Petrolike.

Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Kiaan Watts (Israel Premier Tech Academy), Ben Granger (Mg.K vis Costruzione e Ambiente) e Rune Herregodts (UAE Team Emirates XRG).

Il gruppo non ha lasciato molto spazio e gli attacchi sono partiti sull’ascesa conclusiva: Edison Alejando Callejas Santos in solitaria ha ripreso i fuggitivi della prima ora ed è riuscito a guadagnare secondi sul plotone. Nel frattempo sono partiti al contrattacco David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team), Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG), raggiunti in un secondo momento da Georg Zimmermann (Intermarche Wanty).

Il colombiano al comando è riuscito a gestire al meglio il proprio margine, giungendo in solitaria sul traguardo. Alle sue spalle Zimmermann ha lanciato l’attacco giusto per andarsi a prendere la seconda piazza e la maglia di leader della classifica generale. Terzo de la Cruz, mentre l’Italia chiude la top-10 con Filippo Fiorelli, Alessandro Covi, Luca Cretti e Alessandro Fancellu.