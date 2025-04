Moto2, Albert Arenas precede Gonzalez nelle FP2, lontano gli italiani

Mandata in archivio anche la seconda sessione delle prove libere valide per il Gran Premio del Qatar. Dopo le pre-qualifiche di ieri, la miglior prestazione sul circuito di Lusail è stata fatta segnare da Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) con il crono di 1.57.573. Secondo posto per Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) dominatore delle FP1 e delle pre-qualifiche.

Completa la top 3 spagnola Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) con un distacco di 0.148 dal leader. Quarta posizione, con lo stesso tempo del connazionale (1.57.723) per Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego). Il leader della classifica piloti, Jake Dixon, ha chiuso la prova in sella alla sua Boscoscuro in quinta posizione.

Sesta posizione per l’australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che ha anticipato il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego). Ottava piazza per l’americano Joe Roberts con la sua Kalex del Team American Racing. Chiudono la top 10 Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) e Zonta VD Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing Team).

Lontano i due italiani in griglia, Celestino Vietti (Boscoscuto Team HDR Heidrun) ha concluso la sua prova in 16esima posizione mentre Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) ha fatto segnare il 24esimo crono. Il prossimo appuntamento per la Moto2 sono le qualifiche che si terranno oggi alle ore 17.45.