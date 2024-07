Moto3, David Alonso trionfa ancora e conquista il Sachsenring. Luca Lunetta, che peccato!

Calato il sipario sul GP di Germania, tappa del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito più sinistrorso che ci sia nel calendario iridato, la minima cilindrata ha visto il successo di chi sta ha impresso a fuoco il proprio marchio in questa stagione. Si parla del colombiano David Alonso, che in sella alla sua CFMOTO si è imposto con 0.187 di margine sul giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e 0.339 sullo spagnolo Iván Ortolá (MT Helmets – MSI).

Alonso si è rivelato il migliore nella gestione dei vari momenti di una gara in cui le cadute non sono mancate. A pagare il prezzo di troppo ardore sono stati, tra gli altri, il pole-man della Liqui Moly Husqvarna Intact GP, l’olandese Collin Veijer (19° al traguardo), che con questo errore ha perso punti preziosi nella classifica generale per pensare di attaccare il colombiano.

Peccato anche per Luca Lunetta. Il giovane pilota italiano del Team SIC58 Squadra Corse partiva dalla terza casella, ma ha dovuto scontare un doppio long lap penalty. Una sanzione che l’ha fatto precipitare in quindicesima posizione. Bravissimo il centauro nostrano a esibirsi in una rimonta furiosa, che l’ha portato in ottava piazza, inanellando giri veloci in continuità. Sfortunatamente, nel tentativo di agganciarsi al gruppo di testa, è arrivato l’errore, ma di sicuro il talento di questo pilota non è da mettere in discussione.

A completare il quadro della top-5 sono stati dunque i due spagnoli Adrian Fernandez e Angel Piqueras del Team Leopard, rispettivamente a 2.362 e a 2.438. In casa Italia, ci sono i seguenti piazzamenti: Stefano Nepa 12°, Filippo Farioli 13°, Matteo Bertelle 15°, Nicola Carraro 17° e Riccardo Rossi 18°. Leggendo la graduatoria, con questa sesta affermazione stagionale Alonso è sempre più primo con 179 punti, a precedere Ortolá (121) e Dani Holgado (120). Veijer è quarto con 115.