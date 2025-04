Basket: Danilo Gallinari, come va in Porto Rico? Giornate da protagonista

Com’è oramai noto, Danilo Gallinari ha deciso di mettersi di nuovo in gioco in Porto Rico. Precisamente ai Vaqueros de Bayamon, società che è tra le 12 della BSN, la lega portoricana nata nel 1929. Quasi un secolo di storia, dunque, ed è un dato comune anche per i Vaqueros, che sono arrivati appena l’anno successivo e sono stati 14 volte campioni.

Ma come sta andando la stagione dell’uomo che per 16 stagioni ha militato in NBA? Beh, si può dire decisamente bene, in questa lega partita il 15 marzo e la cui stagione regolare terminerà il 30 giugno con un totale di 34 incontri per le 12 squadre divise in Seccion A e Seccion B (quella dei Vaqueros). Il Gallo è affiancato, a livello di stranieri (da quest’anno tre invece di due) da Chris Duarte e JaVale McGee, nomi che hanno avuto la loro buona fama in NBA. In altre squadre si trovano parimenti nomi di un certo rilievo, tra ex NBA (Norris Cole, Emmanuel Mudiay, Rondae Hollis-Jefferson) e protagonisti in Italia ed Europa (Davon Jefferson, Akil Mitchell, Bryce Cotton).

Per adesso Gallinari viaggia a 18.8 punti di media, e si è sempre distinto davvero bene. 21 punti con 5/7 da due, 1/5 da 3 e 8/8 in lunetta con 6 rimbalzi e 4 assist nella vittoria sugli Indios de Mayaguez. Nella seconda ruolo da MVP nell’86-71 finale. A seguire, nel 58-62 in trasferta sui Santeros de Aguada, 14 punti e 7 rimbalzi, bottino abbondantemente rimpinguato nell’ultimo e decisivo quarto. Alla terza, contro i Mets de Guaynabo, 94-84 con 10 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate, il tutto anche con il contributo attivo di un JaVale McGee che si fa notare eccome.

Alla quarta partita la prima sconfitta, contro i Gigantes de Carolina, per 73-81. Nonostante questo, i punti del numero 8 in questo caso sono stati 27 con 6 rimbalzi, mentre quando è tornata la vittoria contro gli Osos de Manatí (97-86) la quota si è rivelata essere di 22 e 6 rimbalzi, proprio di fronte a quel Norris Cole che, oltre all’NBA, ha vissuto un periodo ad Avellino.

All’atto pratico, Gallinari è al momento il nono miglior realizzatore del campionato con la già citata media di 18.8 punti/gara, 18° per media rimbalzi e 8° per media stoppate. In buona sostanza, lo smalto non lo ha minimamente perso e sta facendo di tutto e di più per guadagnarsi una chiamata. Una sola, verosimilmente l’ultima, quella che vale gli Europei del 2025 sotto la guida di Gianmarco Pozzecco.