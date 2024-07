Basket, Preolimpico 2024: i convocati di tutte le nazionali a San Juan. Italia, Lituania e Porto Rico si giocano il pass

E’ la settimana del Preolimpico di basket 2024 di Porto Rico dove l’Italia sarà impegnata nel torneo che mette in palio uno degli ultimi quattro pass per i Giochi di Parigi 2024. Nei due ‘mini-gironi’ sono stati inseriti appunto Italia, Porto Rico e Bahrain da una parte e Lituania, Messico e Costa d’Avorio dall’altra: andiamo a riepilogare brevemente tutti i convocati delle rappresentative impegnate a San Juan, con un focus specifico sulle favorite.

Iniziamo chiaramente dall’Italia di Gianmarco Pozzecco, con il CT tricolore che si giocherà l’accesso alle Olimpiadi con un roster leggermente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno al Mondiale. Il Commissario Tecnico ha dovuto fronteggiare le assenze di pedine importanti a partire da Simone Fontecchio – trascinatore alla World Cup asiatica – ma anche dei giovani Gabriele Procida e Matteo Spagnolo che ben si sono comportati all’Alba Berlino, oltre a Gigi Datome che ora veste i panni di Capo Delegazione. Pozzecco ha quindi chiamato un veterano come Danilo Gallinari (assente da Agosto 2022), con l’ala dei Milwaukee Bucks che proverà a guidare i compagni anche questa volta. Chiavi del gioco affidate a Marco Spissu, Nico Mannion e ad Alessandro Pajola – quest’ultimo grande difensore – insieme a Giordano Bortolani. Sotto il ferro Nicolò Melli si alternerà a Danilo Gallinari, con Guglielmo Caruso a fare da backup. Stefano Tonut e Awudu Abass le guardie, con Achille Polonara, John Petrucelli e Giampaolo Ricci in posizione di ali.

La favorita d’obbligo per il Preolimpico di San Juan è senza ombra di dubbi la Lituania. La Nazionale baltica ha allestito un gruppo per provare l’assalto al pass olimpico – dopo aver fallito quello per Tokyo 2021 – sulla falsa riga di quello che nel 2023 al Mondiale in Asia si è arrampicato fino al sesto posto finale dopo aver centrato i quarti di finale, togliendosi anche il lusso di battere perfino gli Stati Uniti e la Slovenia di Luka Doncic. Non ci sarà una stella del calibro di Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans) per il suo status di free agent e con la sua franchigia che non vuole rischiare infortuni, ma sarà quindi Domantas Sabonis (protagonista in NBA con i Sacramento Kings) a caricarsi la squadra sulle spalle in un gironcino dove incrocerà ancora il Messico dopo averlo “strapazzato” alla FIBA Word Cup 2023 e la Costa d’Avorio. Oltre a Sabonis il roster lituano è composto da giocatori abituati a calcare i palcoscenici dell’Eurolega, a cominciare da quelli che militano in patria nello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri (Arnas Butkevicius, Tomas Dimsa – quest’ultimo passato anche in Serie A a Treviso, Lukas Lekavicius, Deividas Sirvydis ed Edgaras Ulanovas). Attenzione anche a Tadas Sedekerkis (Baskonia) e a Domantas Motjejunas (AS Monaco) oltre a Jan Jokubaitis (Barcellona), con una vecchia conoscenza del basket italiano ovvero Mindaugas Kuzminskas (ex Olimpia Milano). Chiudono il gruppo lituano Azoulas Tubelis e Marius Grigonis – altro veterano da tenere in considerazione.

Insieme ad Italia e Lituania, la terza rappresentativa favorita per il pass olimpico è quella di casa ovvero Porto Rico. La Nazionale centro-americana ha già affrontato gli Azzurri nel Preolimpico di Belgrado nel 2021, quando la compagine allora guidata da Meo Sacchetti riuscì a piegare i portoricani in semifinale sulla strada verso l’atto conclusivo vinto contro la Serbia – con Porto Rico che ha perso anche nella fase a gironi del Mondiale 2023. Il CT Nelson Colon ritrova una stella NBA ovvero José Alvarado (compagno di Jonas Valanciunas ai New Orelans Pelicans). Chiavi del gioco affidate a Tremont Waters, con Melli e Gallinari che dovranno vedersela nel pitturato con lunghi come George Conditt IV ed Ismael Romero. Da non sottovalutare nemmeno Isaiah Pineiro, mentre farà sentire la sua esperienza anche John Holland. Completano poi il roster di Porto Rico Jordan Howard (fratello di Markus, cecchino micidiale del Baskonia), Gian Clavell, Stephen Thompson, Davon Reed, Aleem Ford, Chris Ortiz ed Arnaldo Toro.

Diamo infine un rapido sguardo ai convocati delle altre tre Nazionali che si presentano al Preolimpico di Porto Rico da ‘sfavorite’ ovvero Messico, Costa d’Avorio e Bahrain. I messicani non partecipano ai Giochi Olimpici da ben quarantotto anni (Montreal 1976), mentre nel 2021 si sono fermati in semifinale. Ci proverà ancora il playmaker veterano Paul Stoll – con un passato anche in Europa, insieme a Fabien Jaimez e Fransico ‘Pako’ Cruz che hanno già fatto rappresentato il Messico nelle ultime rassegne mondiali. Pitturato osservato da Gael Bonilla – centro del Barcellona, con il Commissario Tecnico che dopo quest’estate molto probabilmente opererà un importante ricambio generazionale. Per la Costa d’Avorio le residue speranze di arrivare almeno in semifinale – sarà decisivo in quest’ottica lo scontro con il Messico – passano per le mani di Mo Bamba (lungo in forza ai Philadelphia 76ers in NBA) e di Alex Poythress fresco vincitore di scudetto con l’Olimpia Milano, al pari di Vafessa Fofana e del ventunenne Assemian Moularè che giocano in Francia mentre è stato inserito all’ultimo anche Ismael Kamagate (Bertram Tortona) Infine il Bahrein, rappresentativa inserita nel gruppo dell’Italia ed etichettata con l’appellativo di ‘Cenerentola’: si cercheranno i punti della guardia Mustafa Rashed e dell’ala Dwayne Chism, con l’inserimento dell’altro esterno Muzamir Ameer Homoda (Sacramento State University) in un team che nelle Pre-qualificazioni al Preolimpico ha inanellato cinque successi in altrettante partite disputate.