Basket, Gianmarco Pozzecco: “I ragazzi sanno l’impegno feroce che serve per la Nazionale. Meritiamo un traguardo storico”

Sta per venire il momento del torneo Preolimpico per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri cominceranno il loro percorso verso Parigi 2024 a Portorico contro il Bahrain. Una selezione che sarà affrontata per la prima volta nella storia dalla formazione azzurra e bisognerà stare attenti soprattutto allo statunitense naturalizzato Wayne Devon Chism.

Queste le parole rilasciate dal CT Pozzecco in vista del debutto di domani alle 23.30: “Le regole nel nostro gruppo sono poche e molto chiare. Prima di tutto, la tolleranza. Solo aiutandosi l’uno con l’altro si riescono a superare le difficoltà andando oltre i propri limiti. Nonostante il roster sia molto diverso da quello dello scorso anno, la squadra ha capito fin da subito l’importanza di togliersi qualcosa a livello individuale per metterlo a disposizione del collettivo”.

“I ragazzi di divertono, giocano con la testa libera e con l’impegno feroce che richiede questa Maglia. Il Bahrain, il Portorico e tutte le altre squadre che eventualmente seguiranno sono solo parte di un percorso che desideriamo affrontare passo dopo passo con la consapevolezza che ciò che abbiamo costruito ci servirà per affrontare gli ostacoli e provare a meritarci un traguardo storico“.