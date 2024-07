LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sul Blockhaus

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Due frazioni al termine di questa palpitante edizione della corsa rosa. Tra oggi e domani, si deciderà tutto per ciò che riguarda la classifica generale, con lo scenario odierno che farà da palcoscenico di grande prestigio nella lotta al vertice.

Il percorso di oggi sarà il più duro dell’intero Giro Women 2024. Si parte da Lanciano, cittadina nella provincia di Chieti, per arrivare al famigerato Monte Blockhaus, teatro di battaglie e contese nella corsa maschile, per una lunghezza totale di 120 km. Dopo un lungo tratto mosso, la corsa si farà interessante con il GPM di prima categoria del Passo Lanciano (11.2 km à 8.6%), posto a circa 50 km dal traguardo. Una lunga discesa precederà appunto il Blockhaus (16.3 km à 8%), dove infurieranno le sfide tra le contendenti alla maglia rosa, sulla cui cima sarà posta la linea del traguardo.

La frazione di ieri non ha sortito alcun effetto nelle posizioni di vertice della generale. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) vestirà di rosa per il sesto giorno consecutivo: la piemontese può contare su soli 3″ su Lotte Kopecky (Team SD Worx), la quale ha perso lo sprint sul traguardo di Chieti contro l’azzurra. Occhio anche a Cecilie Ludwig (FDJ-SUEZ) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL), rispettivamente terza e quarta in classifica: soprattutto la danese può essere una minaccia su queste pendenze. Vorrà far bene anche Gaia Realini (Lidl-Trek), la quale sentirà particolarmente questa tappa vista la vicinanza al proprio luogo d’origine, Pescara.

L'orario d'inizio della frazione odierna è previsto per le 10.40.