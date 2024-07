LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i Pirenei, Pogacar e Vingegaard si sfidano sul Tourmalet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Tour de France 2024. Si entra nel vivo di questa edizione della Grande Boucle con un tappone di montagna: entrano in scena i Pirenei con l’ascesa del Tourmalet e l’arrivo in cima al Pla d’Adet. I corridori percorreranno un totale di 151.9 km che li porteranno da Pau a Saint Lary Soulan, affrontando un totale di 4000 metri di dislivello.

È possibile dividere la tappa a metà: i primi 70 chilometri sono in leggera salita e condurranno fino al traguardo volante di Esquieze-Sere. Da quel momento in poi la frazione cambierà faccia con l’inizio dell’ascesa del Tourmalet (19 km al 7.4% di pendenza media) la cui cima è posta a circa 60 km dall’arrivo. I corridori si getteranno poi in picchiata in una discesa lunga ed estremamente tecnica dove potremmo assistere a qualche attacco. Dopo la discesa si tornerà a salire con l’Horquette d’Ancizan (8.2 km al 5.1%) ed inifine l’ascesa finale di Pla d’Adet (10.6 km al 7.6%) su cui è posto il traguardo.

Dopo quanto visto in settimana sulle montagne del Massiccio Centrale è difficile non immaginarsi una sfida tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike). Il grande punto di domanda è dove potrà iniziare la contesa visti i molti chilometri che separano il Tourmalet dal traguardo. Sarà una giornata fondamentale per Remco Evenepoel (Soudal Quick Step): il belga deve provare a limitare i danni se vuole conservare ambizioni di vittoria.

La quattordicesima tappa del Tour de France 2024 scatterà a Pau alle 13.20 mentre l’arrivo è posto a Saint Lary Soulan dopo 151.9 km. Sarà possibile vedere la tappa dalle 12.45 su Eurosport 1 e dalle 14.45 su Rai 2. La copertura streaming dell’evento è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa odierna integrale del Tour de France 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!