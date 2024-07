LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso movimentato, possibile chance per le velociste?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Quest’oggi si entra nella seconda metà della corsa rosa: man mano che ci si avvicina alla fine della competizione, le battaglie tra le atlete di vertice aumentano sempre di più, e anche nella giornata odierna l’attesa è palpitante per assistere alla lotta per la classifica generale.

Frazione di oggi che non dovrebbe creare molti problemi alle big di classifica. Si parte da Frontone, nelle Marche, per arrivare a Foligno, in Umbria, luogo dove si concluderà la tappa odierna, per una lunghezza totale di 108 km. Le atlete affronteranno un solo GPM, quello di Morello (1.8 km à 4.8%), ma i cambiamenti di altimetrie non mancheranno. I saliscendi fioccano a profusione nel percorso di oggi, ma le pendenze non rappresentano oggetto di timore.

La tappa di ieri ha rimescolato le carte nella classifica generale, eccezion fatta per le prime due posizioni. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) vestirà di rosa per il quarto giorno di fila: la piemontese vanta 19″ di margine su Lotte Kopecky (Team SD Worx), la quale ha perso lo sprint sul traguardo di Urbino contro l’azzurra. Occhio anche a Cecilie Ludwig (FDJ-SUEZ) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL), rispettivamente terza e quarta in classifica. In caso di arrivo in volata, saranno da tenere in considerazione Chiara Consonni (UAE Team ADQ) e Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

