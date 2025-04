Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini cerca la prima vittoria nella Monumento

Si chiude il trittico delle Ardenne con la Classica Monumento più antica, la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa belga, giunta alla sua nona edizione femminile, presenta un parterre ricco di atlete di primo livello, che si daranno battaglia per ottenere il prestigioso trofeo. L’edizione 2024 fu conquistata da Grace Brown, seguita da Elisa Longo Borghini.

La Freccia Vallone 2025, vinta da Puck Pieterse, ha dimostrato che le soprese possono scompigliare i piani delle campionesse come Demi Vollering. Sarà quindi una Liegi molto aperta con tante incognite. 24 le squadre che si daranno battaglia per il successo lungo i 152,9 chilometri di corsa con 10 asperità da affrontare prima dell’arrivo a Liegi.

PERCORSO

Il percorso non presenta particolari novità rispetto alle precedenti edizioni con la classica partenza da Bastogne, Place McAuliffe, mentre l’arrivo è a Liegi. Nei 152,9 chilometri di gara non rientra il Col de Haussire. A 30 chilometri dal traguardo dovranno essere affrontati successivamente le tre côtes finali: de la Redoute, des Forges e la côte de la Roche-aux-Faucons che anticipa l’arrivo a Liegi.

ORARI

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo: 17.45

DOVE VEDERE LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211) per gli abbonati dalle ore 16.55 e in chiaro su Rai 2 dalle ore 16.35

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play e su DAZN, SkyGo, Discovery +, NOW, TIMVision per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

Favorita assoluta resta Demi Vollering (FDJ-Suez) nonostante il successo sfumato negli ultimi alla Freccia Vallone. L’olandese ha già vinto due volte la Monumento nel 2021 e nel 2023 ma quest’anno dovrà vedersela con una combattiva Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), terza alla Freccia Vallone. L’italiana viene da due secondi posti ottenuti nel 2023 e nel 2024 ed oggi vorrà aggiungere la Monumento belga al suo palmares.