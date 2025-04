Puppo si sbilancia: “Il favorito a Roma sarà un italiano. Tante considerazioni su Sinner sono frutto di ignoranza”

Dario Puppo, telecronista di Eurosport, si è espresso sui temi d’attualità dello sport con racchetta e pallina nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Stiamo assistendo al torneo di Madrid, il secondo Masters1000 della stagione sulla terra rossa (il primo WTA1000 per le donne), e il dato dei tanti ritiri è uno dei temi che merita interesse.

“Ci sono tanti ritiri. Desta sensazione che nessuno spagnolo abbia centrato l’obiettivo degli ottavi di finale, osservando con attenzione il tabellone di singolare maschile e femminile. Certo, ci sono stati i forfait prima di giocare di Carlos Alcaraz e di Paula Badosa, che hanno inciso non poco nella valutazione del movimento iberico. A questo proposito, per l’assenza dei padroni di casa, temo che le ricadute in termini di pubblico nelle partite che ci saranno possano essere negative“, ha dichiarato Puppo.

Un torneo particolare quello di Madrid, su una superficie insolitamente rapida parlando di terra rossa, ma dettato dal fatto anche di giocare in altura: “Si è parlato della grande scivolosità dei campi e della velocità. Tsitsipas ha descritto la superficie come una pista di ghiaccio“.

A proposito del greco, tiene banco la sfida contro Lorenzo Musetti di oggi nella capitale spagnola: “Dopo la finale raggiunta a Montecarlo, io considero Lorenzo un tennista che ha compiuto uno step sulla terra. Per questo, mi aspetto certe cose. Io penso, quindi, che possa vincere contro Tsitsipas e molto probabilmente negli ottavi ritrovarsi de Minaur, replicando anche in questo caso l’incrocio nel Principato. Dovesse ottenere due vittorie, si ritroverebbe un tabellone aperto. Ho fiducia perché, nonostante l’infortunio patito nella finale sul rosso monegasco, Musetti mi sembra uno dei più in forma, mentre non so se questo discorso possa valere per il greco. La mia sensazione è che se batte l’ellenico può arrivare ancora una volta in finale“.

Puppo si è anche sbilanciato in vista degli Internazionali d’Italia 2025: “Per quanto mi riguarda, preso atto dei problemi di Carlos Alcaraz e di quello che sto vedendo a Madrid, per me il favorito per il successo a Roma è un italiano. Penso che ci sia questa possibilità“.

A proposito di questo, Jannik Sinner affronterà la sua ultima settimana di sospensione prima di poter tornare a tutti gli effetti nel massimo circuito. Vero è che le chiacchiere sulla sua vicenda ancora sono molte e il collega di Eurosport si è fatto quest’idea: “Le tante considerazioni sul caso Sinner sono frutto in larga parte di ignoranza. Purtroppo, quanto accaduto al n.1 del mondo avrebbe dovuto aprire gli occhi sul rischio che una situazione del genere possa accadere anche ad altri, mentre invece è stata interpretata a c…o“.