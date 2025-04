Charles Leclerc rivela: “Un mio sogno è competere nella 24 Ore di Le Mans”

Charles Leclerc sta vivendo un inizio di Mondiale 2025 di F1 complicato con la Ferrari. La SF-25, sfortunatamente, non sta riservando grandi soddisfazioni ai piloti e le prestazioni non sono all’altezza dei principali competitors, in particolare della McLaren. La prossima settimana ci sarà l’impegno a Miami e vedremo se la scuderia di Maranello riuscirà a trovare su questa monoposto quello che non c’è stato finora.

Leclerc, in questo week end di break, si è potuto un po’ divertire nel Grand Prix de France Historique, una sorta di rievocazione del GP di Francia con vettura d’epoca, sul circuito Paul Ricard. Un’occasione per svagarsi e anche per parlare di qualcosa che ha un legame con la F1 e anche con qualcos’altro.

Charles ha commentato un po’ cosa voglia dire guidare una macchina spinta da un motore V10: “L’emozione che un V10 o un V12 regalano è semplicemente unica. Spero che riusciremo a tornare a quei motori in F1“, ha dichiarato il pilota della Rossa. A proposito di futuro poi c’è un sogno nel cassetto, ovvero la partecipazione nella celebre 24 Ore di Le Mans.

Nelle ultime due edizioni la Ferrari si è imposta con la 499P, chissà se nei prossimi anni non ci sarà spazio anche per Charles, insieme al fratello Arthur: “Sarebbe un sogno e sarebbe fantastico poterla correre con mio fratello minore Arthur e con Antonio Fuoco. Quindi sì, mi piacerebbe molto poter partecipare“. Vedremo se i vertici del Cavallino Rampante ne terranno conto.