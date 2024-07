LIVE Berrettini-Gaston, finale ATP Kitzbühel 2024 in DIRETTA: il romano vuole completare il bis rosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del torneo ATP 250 di Kitzbühel. Sono di fronte Matteo Berrettini e il francese Hugo Gaston, giocatori che per differenti ragioni hanno i fari puntati addosso.

Il romano, per prima cosa, è semplicemente con il fuoco dentro sulla strada del ritorno ai massimi livelli. Dopo i meravigliosi quattro set con Jannik Sinner a Wimbledon, sulla terra rossa non si è semplicemente mai fermato: titolo a Gstaad e finale qui con il record di set consecutivi vinti sulla terra per un giocatore italiano, 18. Il primato precedente lo deteneva Francesco Cancellotti (16), ottimo terraiolo italiano degli Anni ’80 con all’attivo un ottavo al Roland Garros.

Per quel che riguarda il transalpino, invece, che la forma ci fosse era già stato dimostrato ad Amburgo, dove aveva ceduto al 2° turno solo nel finale al padrone di casa (in tutti i sensi) Alexander Zverev. Qui, tra le altre cose, si è concesso il lusso di battere la prima testa di serie, l’argentino Sebastian Baez, prima di approfittare del ritiro dell’argentino Facundo Diaz Acosta.

C’è un filo rosso particolarissimo tra i due giocatori. Gaston, infatti, è stato il primo avversario di Berrettini al Challenger di Phoenix, quello che ha segnato il ritorno dopo una lunghissima assenza per il romano. Fu rimonta vincente per Matteo, che tirò fuori un 3-6 6-3 6-1 in grado di spedirlo fino all’ultimo atto, poi perso contro Nuno Borges (e, va ricordato, il portoghese era ed è in un’ottima stagione). Oggi può arrivare il primo titolo per il francese o il decimo per l’azzurro, che potrebbe diventare il terzo in doppia cifra dopo Jannik Sinner e Adriano Panatta.

La finale tra Matteo Berrettini e Hugo Gaston inizierà alle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!