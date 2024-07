ATP Kitzbuehel, Matteo Berrettini senza problemi: domina Hanfmann e accede in finale!

Un’altra finale per Matteo Berrettini, che sta tornando sempre più vicino alla sua versione migliore. Dopo Gstaad, il tennista romano è all’ultimo atto anche del torneo di Kitzbuhel, ottenendo la nona vittoria consecutiva: Yannick Hanfmann è costretto ad inchinarsi con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di partita al cospetto di un Matteo dominante, che si avvicina sempre di più alla top 40 in classifica.

Berrettini risolve subito un game complicato protrattosi sul 30-30, il quarto, grazie al primo ace della partita ed un bello slice. Ma nel gioco successivo l’azzurro strappa due punti difensivi d’alta scuola e poi approfitta di due errori di Hanfmann: arriva il break, con Matteo che scappa via sul 4-2 e va vicino anche ad allungare, con il tedesco che si difende strenuamente. E che poi si apre una chance con una volée in allungo clamorosa, ma dall’altra parte c’è The Hammer che con tre servizi vincenti mette le cose a posto per poi chiudere la frazione con il sesto ace.

Il servizio dà una enorme mano appena serve a Berrettini, e quando dalla sua parte c’è questo fondamentale ottiene sicurezza anche nel resto. Il numero di ace sale e Berrettini attende il settimo game per poter mettere a segno il break decisivo, grazie anche alla collaborazione di Hanfmann che con tre errori, tra cui un doppio fallo, si consegna nelle mani del romano. Il teutonico ha la forza di annullare tre match point sul proprio servizio, di cui uno con uno smash girato di spalle, ma Berrettini chiude con una palla corta.

11 ace in favore di Matteo, che ha lasciato briciole al suo avversario: soltanto quattro punti con la prima (32/36), un po’ peggio con la seconda (9/18), annullando di autorità l’unica palla break concessa. Imbarazzante, in maniera positiva, il saldo tra vincenti, 27, ed errori non forzati, 6.