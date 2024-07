Matteo Berrettini non si ferma più! Liquida anche De Alboran e approda in semifinale a Kitzbuehel!

Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale nel torneo ATP 250 di Kitzbuehel. Il tennista romano prosegue nella sua striscia di vittorie consecutive (ha appena vinto il torneo di Gstaad) e ha superato l’americano Nicolas Moreno de Alboran, numero 143 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco.

Il romano ha concluso con sette ace e tre doppi falli, ottenendo l’89% dei punti quando ha servito la prima. I vincenti di Matteo sono stati ventidue contro i quindici dello statunitense, che ha commesso un errore forzato in più dell’azzurro (13 contro 12).

Berrettini ha subito una palla break in apertura di match, ma Moreno de Alboran si salva con la prima. Anche l’azzurro trova l’ace sulla palla break nel game successivo. Berrettini manca un’altra palla break nel terzo game, poi si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva ancora una volta al tie-break. L’azzurro è implacabile e chiude sul 7-5, andando a prendersi il primo set.

Anche nel secondo set si prosegue sul filo dell’equilibrio. Berrettini non sfrutta una palla break nel sesto game, mentre in quello successivo è l’azzurro a doverne affrontare due, ma le annulla entrambe prima con una bella volèe e poi con un vincente di dritto. La svolta arriva nell’ottavo gioco, con un’altra palla break per Berrettini e questa volta arriva il doppio fallo dell’americano. L’azzurro ringrazia e poi chiude 6-3

Per andare a caccia della sua quarta finale stagione, Berrettini affronterà Yannick Hanfmann, numero 116 della classifica mondiale. Il tedesco ha superato nel primo quarto di giornata il brasiliano Thiago Seyboth Wild in due set con il punteggio di 7-6 6-4.