ATP Kitzbuehel, Berrettini piega Kotov dopo un doppio tie-break

Continua l’ottimo momento di Matteo Berrettini. Dopo la vittoria nel torneo di Gstaad, il tennista romano comincia al meglio il suo cammino anche nell’ATP 250 di Kitzbuehel, superando all’esordio il russo Pavel Kotov in due set con il punteggio di 7-6 7-6. Implacabile nei due tie-break l’azzurro, che adesso se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero due.

Berrettini ha chiuso il match con 7 ace ed un ottimo rendimento con la prima di servizio, avendo vinto l’86% dei punti con questo colpo. Sono trentuno i vincenti dell’azzurro contro i venticinque dell’avversario, con Kotov che ha commesso più errori non forzati del romano (17 contro 9).

Inizio di partita complicato per Berrettini, che concede una palla break in apertura, con Kotov che la sfrutta subito grazie all’errore di dritto dell’italiano. Il russo resta in vantaggio e non offre occasioni all’azzurro almeno fino ad un tiratissimo ottavo game. Alla terza chance arriva il controbreak di Berrettini grazie ad uno splendido dritto ad uscire. Berrettini ha anche un set point nel decimo game, ma stecca la risposta. Si va al tie-break ed è battaglia anche qui: Kotov ha un set sul 6-5, ma Matteo si salva con il servizio; Berrettini ha poi lui un set point e stavolta riesce a chiudere 8-6 con l’errore del russo.

Nel secondo set c’è grande equilibrio e si segue l’andamento dei turni di servizio. L’unica chance è per Berrettini nel terzo game, ma Kotov annulla con un vincente di rovescio la palla break. Si scivola ancora al tie-break ed anche stavolta si gioca punto a punto. Sul 6-5 e match point in suo favore, Berrettini trova il dritto vincente e stacca il biglietto per il prossimo turno.