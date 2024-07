Italia-USA oggi in tv, Mondiali softball 2024: programma, orario, streaming

Dopo la vittoria col sorriso contro la Cina, per l’Italia è tempo di giocarsi un’altra sfida chiave all’interno dei Mondiali di softball. Stanno arrivando gli USA, che dominano assieme al Giappone il panorama globale. In pratica, è il confronto con le grandi big.

Questa è la sfida che si può affrontare a mente libera, in buona sostanza. Velleità di vittoria non enormi, anche se alle Olimpiadi di Tokyo si ebbe una performance veramente molto brillante. Rimane chiaramente il fatto che contro le star americane ci saranno delle giocatrici che vorranno prendersi un ruolo da protagoniste, Erika Piancastelli su tutte.

Italia-USA si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), oltre che su SkyGo, Now e sulla piattaforma Gametime per quanto riguarda lo streaming. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-USA, MONDIALI SOFTBALL 2024 OGGI

Martedì 16 luglio

Ore 20:30 Italia-USA – Gr. A

PROGERAMMA ITALIA-USA, MONDIALI SOFTBALL 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now, GameTime

Diretta Live testuale: OA Sport