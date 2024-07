Softball, l’Italia parte forte e travolge la Cina nel debutto dei Mondiali!

Prima partita e prima vittoria per l’Italia ai Mondiali 2024 di softball nella sua settimana decisiva. La squadra guidata dal manager Federico Pizzolini supera con il punteggio di 6-0 la Cina, che è la formazione indubbiamente meno quotata del raggruppamento. Domani sera la sfida agli USA, poi quella al Canada che sarà probabilmente decisiva ai fini del passaggio in semifinale. Alice Nicolini è la lanciatrice vincente di stasera, con valide capacità di mantenere la situazione sotto controllo.

Pronti via, e l’Italia subito si trova in ottima posizione per andare a segno. Doppio di Piancastelli, altro doppio di Mc Kenzie Barbara e c’è il primo punto dell’Italia proprio grazie a questo. Un singolo a sinistra di Elisa Cecchetti, poi, spedisce proprio la sua compagna a finire il giro e a firmare il 2-0.

Nel seguito del match è vero che la Cina si prende un walk qui, un singolo là, e in sostanza evita quasi sempre gli strikeout (e infatti Nicolini ne realizza solo uno), ma è altrettanto vero che la difesa azzurra è praticamente sempre attenta, in totale controllo.

Anche le asiatiche, però, nel loro non sono da meno molto a lungo. O almeno fino al quinto inning, quando sembrerebbe arrivre un fuoricampo da due punti di Piancastelli. Sembrerebbe, però: Dayton parte appena prima, azione annullata e terzo out. Poco male: il festival dell’home run comincia pochi minuti più tardi, nella sesta ripresa. Ne arrivano due uno in fila all’altro di Barbara e Filler, poi Gasparotto ne piazza un terzo da due punti, comprendendo quello di Sheldon. 6-0, e tanto basta alle azzurre per sorridere.