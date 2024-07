F1, qualifiche frizzanti nel GP d’Ungheria 2024. Una mezza dozzina di piloti ambisce alla pole position!

Alle ore 16.00 di quest’oggi, sabato 20 luglio 2024, scatteranno le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. I riflettori saranno puntati soprattutto su Lewis Hamilton, reduce dall’affermazione nell’amata Silverstone. L’Hungaroring è un altro tracciato su cui il britannico si esprime sempre a meraviglia. Lo dimostra il fatto di essere già scattato 9 volte dalla pole position.

I più perspicaci avranno già capito dove si sta per andare a parare. Quanti piloti hanno raggiunto la doppia cifra in termini di partenze dalla casella privilegiata in un determinato GP? La risposta è ovvia. Nessuno. Il Re Nero ha di fronte a sé la possibilità di diventare il primo uomo a risultare il più rapido sul giro secco in ben 10 anni differenti. Sarebbe l’ennesimo conseguimento sensazionale all’interno di una carriera infinita.

Per il trentanovenne inglese non sarà però semplicissimo superare la concorrenza. La Mercedes è tornata competitiva, ma la Red Bull evoluta e la Ferrari riveduta saranno rivali particolarmente ostiche da superare. Peraltro, almeno altri tre piloti di vertice hanno le proprie buone ragioni personali per alzare l’asticella.

Max Verstappen è Max Verstappen, il Cannibale per antonomasia, il quale ultimamente è però rimasto a bocca asciutta per i suoi bulimici standard. Sergio Perez è spalle al muro, o torna a brillare di luce propria, oppure il siluro caricato da Helmut Marko verrà lanciato dopo il GP del Belgio. Charles Leclerc è uscito da un venerdì nero e vorrà/dovrà giocoforza riscattarsi.

Insomma, ci sono almeno quattro personaggi da seguire per motivi differenti. “Almeno” perché la Ferrari può contare su un Carlos Sainz in grande spolvero, tornato a proprio agio con la SF-24 dopo un periodo di appannamento, e le due McLaren non possono certo essere sottovalutate.

A conti fatti, i pretendenti alla pole position sono una mezza dozzina. L’augurio è che ci si possa divertire e la griglia sia foriera di un Gran Premio frizzante.