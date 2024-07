F1, grave errore di Charles Leclerc nella FP2 in Ungheria: SF-24 contro le barriere

Non un bel periodo per Charles Leclerc. Il monegasco, dopo la vittoria a Montecarlo, ha portato a casa solo 12 punti nei restanti appuntamenti del Mondiale 2024 di F1 e, al di là dei problemi di natura tecnica della SF-24, non c’è stata perfezione da parte sua alla guida.

Un trend negativo confermato quest’oggi, nel corso della prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria. Nella FP2 Charles stava cercando di trovare la quadra, in termini d’assetto, ma affrontando la curva 4 in salita ha perso in uscita il controllo della SF-24.

Un sovrasterzo molto importante, con la vettura del Cavallino Rampante che è andata pesantemente contro le barriere, danneggiando la parte anteriore e posteriore sul lato sinistro della Rossa e anche il nuovo fondo introdotto in questo appuntamento. Nei fatti, turno finito per Leclerc e lavoro di set-up che si complica in vista di quel che sarà.

Non potrà infatti tornare in pista il pilota del Principato e testare la macchina in funzione del time-attack e soprattutto del passo gara. Per l’ennesima volta, Leclerc dovrà barcamenarsi in un week end non pulito come sarebbe stato necessario.

RED FLAG Charles Leclerc spins at high speed and hits the barrier – he’s out of the car and okay, despite a heavy impact #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/3go0gFN0ov — Formula 1 (@F1) July 19, 2024