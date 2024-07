F1, George Russell: “La macchina non era perfetta, meglio sul passo gara. Domani voglio la top5”

George Russell vuole pensare in maniera positiva al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring abbiamo vissuto due turni molto indicativi, che ci hanno dato la conferma che ai piani alti della classifica la battaglia sia campale.

Davanti a tutti troviamo nuovamente Lando Norris in 1:17.788, e alle sue spalle troviamo Max Verstappen a 243 millesimi. Carlos Sainz terzo a 397 e un redivivo Sergio Perez quarto a 467. Quinta posizione per George Russell a 506 millesimi dalla vetta, sesta per Kevin Magnussen a 527, mentre è settimo Lewis Hamilton a 575. Ottavo Daniel Ricciardo a 583 millesimi, nono Alexander Albon a 726 quindi completa la top10 Fernando Alonso a 731.

Dopo la sessione pomeridiana, il pilota inglese si è concesso ai microfoni di Sky Sports UK: “Oggi è stata una giornata molto calda! Non è andata benissimo in macchina, ma sono sicuro che cambierà durante la gara di domenica. Tutti nel garage stanno facendo un ottimo lavoro in condizioni difficili, con temperature superiori ai 35 gradi”.

Il pilota vincitore del GP d’Austria prosegue nella sua analisi: “Abbiamo fatto molti giri nel long run. Sono dati davvero utili da analizzare stasera. Ci aiuteranno a dettare la nostra strategia per il resto del weekend e ad informare su eventuali miglioramenti che possiamo apportare alla macchina prima della FP3. McLaren e Red Bull sono sembrate molto veloci oggi, quindi sappiamo di avere un po’ di terreno da recuperare. Non sembriamo essere così competitivi in ​​queste condizioni molto calde, quindi è qualcosa che dobbiamo capire. Vogliamo la top5 domani”.