F1, Charles Leclerc ottimista: “Il feeling con la macchina sta migliorando, peccato per l’errore”

La Ferrari cresce rispetto a gare piuttosto negative: a Budapest ci sono stati evidenti segnali di rinascita per la Rossa che si è ben comportata all’Hungaroring, specie nella prima sessione di prove libere. La nota più amara è sicuramente l’ingenuo incidente durante le FP2 per Leclerc, che complica il percorso in questo fine settimana.

Queste le parole del monegasco: “Il feeling sta migliorando un po’ abbiamo avuto una giornata più consistente rispetto agli ultimi tre o quattro fine settimana, quindi questo è positivo. Purtroppo, a causa di un errore, il chilometraggio è stato ridotto, ma speriamo di poterlo recuperare presto”.

Rispetto alla McLaren esiste però ancora un gap: “Non mi farei trasportare troppo velocemente, ma la sensazione è buona – ha aggiunto – penso che siamo ancora un po’ indietro rispetto alla McLaren, che sembra molto forte questo fine settimana. Tuttavia, come ho detto, le sensazioni sono buone e questo è sempre un buon segno. Ora dobbiamo mettere tutto insieme domani, e spero che ci riusciremo”.

Sui miglioramenti ancora da apportare: “La giornata non è finita positivamente, anche se è iniziata piuttosto bene, abbiamo montato nuove parti sulla vettura che sembrano fare quello che vogliamo, quindi questo è sempre positivo. Purtroppo ho commesso un errore alla curva 4 nelle FP2 e questo ha ridotto un po’ l’attività nella sessione. Abbiamo fatto meno giri di quelli che avremmo voluto, ma c’è ancora domani e il feeling con la macchina è piuttosto buono. Spero che questo si rifletta in gara“.