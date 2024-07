Darderi-Choinski oggi in tv, Wimbledon 2024: canale, orario, programma, streaming

Debutto a Wimbledon anche per Luciano Darderi. L’uomo nuovo del tennis d’Italia, che vedremo anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, si confronta con Jan Choinski, britannico che non è mai andato oltre la 126a posizione nel ranking ATP.

In poche parole, quella che si presenta davanti a Darderi è un’occasione niente male, una vera chance di andare al secondo turno e, potenzialmente, avere un derby con Lorenzo Musetti. Tra i due c’è anche un precedente, giocato un paio d’anni fa a Oeiras nelle qualificazioni (si trattava di un Challenger) e vinto proprio dal ventiduenne battente bandiera tricolore per 1-6 6-2 6-2. Mezzogiorno (italiano) di fuoco sul campo numero 17 dei Championships.

Il match tra Luciano Darderi e Jan Choinski si giocherà alle ore 12:00 sul Court 17. Sarà possibile seguirlo su uno dei canali di copertura Sky tra Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252, 253, 254, 255, 256 e 257. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DARDERI-CHOINSKI, WIMBLEDON 2024 OGGI

Martedì 2 luglio

COURT 17

Ore 12:00 Darderi (ITA)-Choinski (GBR) [WC] – Diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire)

