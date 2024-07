Wimbledon, Otto Virtanen è la storia del giorno, Alcaraz con qualche patema, brilla Shapovalov

Giornata lunghissima e pienissima di primi turni all’All England Club: tutta la parte alta oggi in campo, a partire dalla testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz, passando per Jannik Sinner e arrivando a Daniil Medvedev, solo per citare i nomi più noti. Una giornata che ha presentato alcuni match incredibili e alcune belle storie.

Una bella storia è sicuramente quella del classe 2003 estone Mark Lajal: qualificato al main draw battendo Passaro, Rocha e Duckworth, alla prima volta in uno Slam sul Campo Centrale di Wimbledon. Estremamente talentuoso e promettente da junior, basti pensare che ha raggiunto la tredicesima posizione del ranking under 18. Oggi ha dimostrato di poter tornare un giorno su questi palcoscenici, dando filo da torcere a un Carlos Alcaraz non perfetto e perdendo solo con il punteggio di 7-6(3), 7-5, 6-2 in quasi due ore e mezza, andando avanti di un break sia nel primo e nel secondo set e facendosi subito riprendere. Ora Alcaraz affronterà Aleksandar Vukic, vincente in quasi quattro ore su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-7(9), 6-4, 6-4, 3-6, 7-6(8).

La storia del giorno se non del torneo è però quella di Otto Virtanen: il finlandese è partito dalle qualificazioni battendo Agamenone, Ritschard e Burruchaga. Nel fine settimana non è rimasto a Wimbledon, ma è dovuto tornare in Finlandia per i funerali della scomparsa del nonno. Torna a Wimbledon per giocare il suo primo turno contro Max Purcell, vinto per 6-3, 6-2, 6-2. Un uomo in missione, in missione per ricordare il nonno che non c’è più. Una splendida storia di sport. Al secondo turno troverà Tommy Paul per continuare a vivere quello che lui stesso ha chiamato sogno.

Nessun problema invece per Daniil Medvedev che ha battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e affronterà al secondo turno il francese Alexandre Muller. Ha gestito bene il suo impegno anche Casper Ruud, vincente in tre set su Alex Bolt con lo score di 7-6(2), 6-4, 6-4, così come è netto il successo di Denis Shapovalov su Nicolas Jarry (6-1, 7-5, 6-4). Uno dei match del giorno è stato quello tra Lloyd Harris e Alex Michelsen, vinto al supertiebreak del quinto rimontando due set dal sudafricano per 11-9 al termine di un match point incredibile (video sotto). Affascinante sarà il secondo turno “agée” tra Gael Monfils (vincente su Mannarino) e Stan Wawrinka (vincitore su Broom).