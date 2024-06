Sport in tv oggi (lunedì 3 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 3 giugno, la nuova settimana si aprirà con una giornata tutto sommato non troppo intensa sul piano della quantità di eventi sportivi di rilievo in programma. Il menu odierno propone comunque degli appuntamento molto interessanti anche in chiave azzurra, come gli ultimi ottavi di finale del Roland Garros di tennis.

Nel singolare femminile scende in campo Jasmine Paolini contro la russa Elina Avanesyan per ottenere il miglior risultato della carriera in uno Slam, ma l’Italia proverà a raggiungere i quarti anche nel doppio maschile con Bolelli/Vavassori e nel misto sempre con Vavassori in coppia con la russa “ex italiana” Samsonova. Spazio anche per la MotoGP con un giorno di test al Mugello e per il ciclismo con la seconda tappa del Delfinato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 3 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 giugno

10.00 MotoGP, Test Mugello – Nessuna copertura in tv/streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale (1° match sul Suzanne Lenglen Jasmine Paolini-Elina Avanesyan, 2° match sul campo 7 Bolelli/Vavassori-Purcell/Thompson, 5° match sul campo 7 Vavassori/Samsonova-Hsieh/Zielinski) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

15.10 Ciclismo, Giro del Delfinato: seconda tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 15.35), live streaming su Rai Play (dalle 15.35), Eurosport.it e discovery+

17.00 Hockey su prato femminile, Nations Cup: Italia-Corea del Sud – Diretta streaming su Watch Hockey

21.00 Basket, Serie A2: Trapani-Fortitudo Bologna (gara-2 spareggio promozione) – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e LNP Pass

