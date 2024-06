LIVE Paolini-Avanesyan, Roland Garros 2024 in DIRETTA: occasione da sfruttare per andare ai quarti per la prima volta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Elina Avanesyan.

L’azzurra è, a discapito della classifica e dello status che ormai possiede, solamente al secondo ottavo di finale in un torneo dello Slam. Il primo è stato conquistato questo mese di gennaio, a Melbourne, quando si arrese alla russa Anna Kalinskaya, poi sconfitta sia nella finale di Dubai che a Indian Wells.

Questa volta, l’occasione è ghiotta ma nulla è scontato. La russa ha raggiunto per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale al Roland Garros, e lo ha fatto vincendo una maratona di oltre 3 ore contro la numero 6 del seeding Zheng Qinwen. Paolini invece ha sopravanzato al 1° turno in due parziali Daria Saville, stessa sorte anche nel 2° turno contro Hailey Baptiste. Al 3° turno poi ha superato in 3 set la ritrovata canadese Bianca Andreescu, ex campionessa degli US Open.

Vincendo, l’azzurra raggiungerebbe per la prima volta i quarti in uno Slam e guadagnerebbe una posizione nel ranking live portandosi in 14esima posizione. Importante sarebbe imporsi anche per consolidare un posto nelle prime 8 della race per le WTA Finals. Al momento l’azzurra gode di circa 200 punti di margine su Kostyuk ottava, mentre vincendo salirebbe in settima posizione scavalcando Ostapenko.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Elina Avanesyan. Si parte alle 11 sul Lenglen