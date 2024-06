LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: il primo arrivo in salita chiama Evenepoel e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato 2024. Dopo la vittoria di Mads Pedersen di ieri la carovana si sposta a Gannat per l’inizio della seconda frazione. I corridori percorreranno 142 km per arrivare fino in cima al Col de la Loge, che rappresenterà il primo arrivo in salita di quest’edizione.

La tappa odierna è relativamente breve, ma non per questo meno insidiosa. Gli organizzatori hanno tracciato un percorso molto mosso sin dall’inizio: nella prima metà i corridori affronteranno il Cote de Fagot (5.3 km al 5.4% di pendenza media) ed il Col Saint-Thomas (4.5 km al 6.6%). Negli ultimi 25 chilometri la strada salirà incessantemente con il gruppo che affronterà di seguito Cote de Saint-Georges en Couzan (7 km al 5.8%), Col de la Croix Ladret (3.1 km al 6.1%) ed il Col de la Loge (3 km al 3.7%).

Il primo arrivo in salita potrebbe essere il teatro della prima sfida tra gli uomini di classifica. In particolar modo le caratteristiche della tappa lasciano presupporre una bagarre tra Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e Primoz Roglic (Bora hansgrohe). Attenzione però ai tentativi di fuga e alle sorprese, che in una tappa così breve potrebbero andare in porto. In casa Italia attenzione a Giulio Ciccone (Lidl Trek) ed Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

La seconda tappa del Giro del Delfinato 2024 scatterà ufficialmente alle 13.30 da Gannat. L’evento sarà visibile su Rai Sport dalle 15.35 ed in streaming su Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda tappa del Giro del Delfinato, a partire dalle 13.20 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!