Judo, Odette Giuffrida vola in finale agli Europei! Scutto e Piras in lizza per il bronzo

Odette Giuffrida si conferma una colonna portante del judo italiano e, al rientro in gara dopo la cocente delusione olimpica della scorsa estate, va subito a segno raggiungendo la finale per l’oro nei -52 kg ai Campionati Europei di Podgorica 2025 e garantendosi così la certezza di mettersi al collo la quarta medaglia della carriera in una rassegna continentale senior.

La trentenne romana, campionessa del mondo in carica e due volte medagliata alle Olimpiadi (argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2021), ha fatto valere il suo status di testa di serie n.2 del seeding battendo nell’ordine la portoghese Raquel Brito, l’ungherese Roza Gyertyas e in semifinale la forte israeliana Gefen Primo sempre per waza-ari e senza andare mai al Golden Score. Giuffrida se la vedrà nell’ultimo atto con la grande rivale kosovara Distria Krasniqi nella riedizione della finale persa un anno fa agli Europei di Zagabria.

Nel Final Block della prima giornata della manifestazione vedremo in azione anche altri due judoka azzurri che andranno a caccia del bronzo. Assunta Scutto si è fermata infatti in semifinale nei -48 kg a cospetto dell’ostica francese Shirine Boukli (waza-ari) dopo essersi sbarazzata in precedenza della maltese Katryna Esposito e della turca Tugce Beder. “Susy” affronterà oggi pomeriggio l’olandese Amber Gersjes nello spareggio per il terzo posto.

Ottimo percorso nelle eliminatorie anche per Matteo Piras (66 kg), beffato in semifinale dall’ippon del russo Murad Chopanov a 21″ dalla fine mentre si trovava in vantaggio di un waza-ari dopo aver sconfitto sempre per ippon entro il limite dei 4 minuti il tedesco Nicolas Kunze, l’israeliano Guy Gutman e soprattutto il big moldavo Denis Vieru. Nella finale per il bronzo affronterà il francese Walide Khyar, che ha eliminato nei ripescaggi l’altro italiano Elios Manzi. Out al primo turno infine nei -60 kg Andrea Carlino.