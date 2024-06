Sport in tv oggi (lunedì 17 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 17 giugno, si preannuncia una giornata con diversi eventi sportivi internazionali di rilievo da seguire. Proseguono i Campionati Europei di calcio maschile in Germania con altre tre partite della fase a giorni: Romania-Ucraina, Belgio-Slovacchia e Austria-Francia. A Belgrado cominciano nel frattempo gli Europei di nuoto e tuffi.

Nella rassegna continentale di nuoto in vasca lunga non saranno presenti italiani, mentre nei tuffi è stata selezionata una squadra molto giovane per fare esperienza (assenti i big che vedremo in azione alle Olimpiadi di Parigi). Spazio anche per il tennis con il primo turno di quattro tornei sull’erba tra settore maschile e femminile, con quattro giocatori italiani in campo oggi tra l’ATP di Halle ed il WTA di Birmingham.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 17 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 giugno

9.30 Nuoto, Europei: sessione mattutina, prima giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport

11.00 Tennis. WTA Berlino: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 15.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Halle: primo turno (1° match sul Court 1 Lorenzo Sonego-Miomir Kecmanovic, 4° sul centrale Flavio Cobolli-Hubert Hurkacz) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 15.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Birmingham: primo turno (1° match sul Court 1 Lucia Bronzetti-Magdalena Frech, 2° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Jelena Ostapenko) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 15.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

13.00 Tennis, ATP Queen’s: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 15.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

15.00 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera: terza tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.00 Calcio, Europei: Romania-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e NOW

15.30 Tuffi, Europei: Team Event – Diretta streaming su Eurovision Sport

18.00 Calcio, Europei: Belgio-Slovacchia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

18.30 Nuoto, Europei: sessione serale, prima giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport

21.00 Calcio, Europei: Austria-Francia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 17 giugno

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Alex Carera. Conduce: Francesca Cazzaniga.

20:20 BikeToday: Al giro di Svizzera un Team UAE inarrestabile! Conduce: Gian Luca Giardini.

21:00 Sport&go2u con Jvan Sica (Il Fatto Quotidiano). Conduce: Alessandro Aita