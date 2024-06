LIVE Sonego-Kecmanovic, ATP Halle 2024 in DIRETTA: si riparte dopo la mancata qualificazione olimpica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo turno dell’ATP 500 di Halle tra Lorenzo Sonego ed il serbo Miomir Kecmanovic. Ottavo confronto diretto a livello assoluto tra i due, ma quinto nel circuito maggiore con la situazione ancorata sul 2 pari ed un precedente a favore del torinese sull’erba. Sonego si impose infatti nella finale del torneo di Antalya nel 2019. Il vincente del match sfiderà al secondo turno colui che si aggiudicherà il derby tedesco tra il qualificato Oscar Otte e la testa di serie numero 2 Alexander Zverev.

Sonego, ventinovenne torinese, si presenta all’esordio sull’erba dopo una non entusiasmante prima parte di stagione in cui ha mostrato a sprazzi il suo miglior tennis senza riuscire mai i quarti di finale a livello ATP. Miglior risultato la semifinale colta nel ricco Challenger 125 nella sua Torino. Lorenzo spesso ha dimostrato di poter adattare il proprio gioco ai prati ed alle condizioni veloci, aggiudicandosi l’ATP di Antalya nel 2019 proprio ai danni del suo prossimo avversario.

Dal canto suo Kecmanovic, venticinquenne di Belgrado, non sta di sicuro vivendo un periodo brillante di carriera. Il serbo ha come miglior risultato stagionale gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. Avvio di stagione che ha fornito ben altri presupposti, prima che il numero 53 del ranking ATP imboccasse un tunnel fatto di sconfitte e controprestazioni. Ritiratosi per problemi fisici nel secondo turno del Roland Garros, Kecmanovic ha già esordito sull’erba cedendo in 3 set all’olandese Griekspoor in quel di ‘s-Hertogenbosch.

Il match di primo turno dell'ATP 500 di Halle tra Lorenzo Sonego ed il serbo Miomir Kecmanovic sarà il primo sul Campo 1 dalle 12.00.