LIVE Cobolli-Hurkacz, ATP Halle 2024 in DIRETTA: serve un’impresa contro un super specialista erbivoro

“Semi-impossibile” esordio per il romano, che sicuramente non è stato fortunato nei primi due sorteggi sull’erba in tabellone principale di un torneo ATP. Settimana scorsa a Stoccarda aveva infatti preso Jan Lennard Struff, uno degli outsider di lusso sui prati, che lo aveva regolato con un 7-6, 6-3 anche piuttosto onorevole per il romano, che sull’erba aveva giocato le qualificazioni di Wimbledon del 2023 e nient’altro. Questa volta è stato il numero 9 del mondo Hubert Hurkacz a pescare il romano, e di questo sicuramente non sarà stato felice.

Il polacco è uno dei principali indiziati per dare fastidio a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e, se ci fosse stato, Novak Djokovic in quel di Wimbledon. L’ultimo avversario sull’erba dei Championships di Roger Federer vanta una semifinale persa nel 2021 da Matteo Berrettini, ed è forse il secondo favorito per vincere sull’erba tedesca. Insomma, serve un’impresa di Cobolli, che non sarebbe nuovo a vittorie di peso in stagione, visto che ormai l’azzurro è entrato nella dimensione dei primi 50 giocatori del mondo. Stagione che, non dimentichiamo, aveva iniziato appena fuori la top 100.

