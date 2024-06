LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: nella prima giornata attesa per Milak e Szabo nei 50 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto in vasca lunga a Belgrado. Si apre l’ultima grande manifestazione europea di un anno, il 2024, dove i grandi eventi internazionali si susseguono con ritmo serratissimo, prima del momento clou rappresentato dai Giochi Olimpici di Parigi in programma dal 27 luglio. Non ci sono gli azzurri per scelta di federazione e staff tecnico che hanno deciso di puntare tutto sul Trofeo Settecolli che è in concomitanza con la kermesse continentale.

Gare interessanti anche se non affollatissime in questa prima giornata, con tanta Ungheria protagonista. Si parte con le batterie dei 400 misti (finale al pomeriggio) donne che potrebbero essere appannaggio della squadra ungherese con Hollo e Szombori tra le favorite che si dovranno guardare dalla greca Papastamos e dall’israeliana Ben Shitrit. La ceca Barbora Seemanova è la grande favorita dei 100 stile libero donne, dove le alternative arrivano dall’Ungheria con Padar e Senanszky e dalla Danimarca con Bro.

La gara più attesa sono i 50 farfalla uomini, che segnano il ritorno dell’ungherese Milak, non certo nella sua specialità preferita, in un grande evento internazionale dopo i Mondiali in casa a Budapest del 2022. In acqua anche l’altro specialista della velocità ungherese Szabo, l’israeliano Cheruti e il tedesco Armbruster. Polacche da battere nei 200 dorso con Bernat e Piskorska che scendono in vasca agguerrite e alle loro calcagna l’ungherese Szabo Feltothy e la portoghese Rebelo. Gara interessante, quella dei 100 rana uomini dove il panorama continentale è variegato e può uscire qualcosa di positivo nonostante le assenze pesanti: i tedeschi Imoudu e Matzerath, il lituano Sidlauskas, il turco Sakci, l’austriaco Reitshammer sono i favoriti.

Si disputano in mattinata le batterie degli 800 sl donne con le ungherese Kapas e Kesely, la tedesca Spiwock, specialista delle acque libere, e la turca Tuncell tra le protagoniste, mentre l’Ungheria è la grande favorita delle due 4×200 stile libero, i cui titoli si assegnano nel pomeriggio.

Si comincia alle 18.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali.