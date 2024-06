Sport in tv oggi (lunedì 10 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 10 giugno, la nuova settimana si apre con una giornata ad alta intensità sul fronte italiano. Piatto forte del menu odierno il day-4 degli Europei di atletica a Roma, in cui la nostra Nazionale potrà svolgere un ruolo da protagonista in diverse finali con in palio le medaglie ma anche con il debutto di Alessandro Sibilio nelle semifinali dei 400 ostacoli.

Ambizioni importanti in finale per Sara Fantini nel martello, per Luca Sito nei 400 e per Filippo Tortu nei 200 metri, ma attenzione anche a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta oltre a Bouih e Osama Zoghlami nei 3000 siepi. Cominciano gli Europei di nuoto artistico a Belgrado, mentre per quanto riguarda il tennis prende il via la stagione sull’erba con tre azzurri in campo in tornei ATP e WTA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 10 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 10 giugno

10.05 Atletica, Europei: quarta giornata, sessione mattutina – Diretta tv su Sky Sport Uno, Rai 2 (dalle 12.00 alle 13.00) e Rai Sport (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 13.45), live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

10.30 Nuoto artistico, Europei: solo libero preliminari – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch: primo turno (1° match sul centrale Luca Nardi-David Goffin, 3° match sul court 1 Stefano Napolitano-Adrian Mannarino) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ‘s-Hertogenbosch: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Nottingham: primo turno (1° match sul court 3 Lucrezia Stefanini-Talia Gibson) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e NOW

14.20 Ciclismo, Giro Next Gen: seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport.it e discovery+

15.00 Ciclismo, Giro di Svizzera: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.15 Cricket, Qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: Italia-Francia – Diretta streaming su icc-cricket.com

16.30 Nuoto artistico, Europei: team tecnico finale – Differita su RaiSport alle 18.10

19.30 Atletica, Europei: quarta giornata, sessione serale – Diretta tv su Sky Sport Uno, Rai 2 (dalle 21.00 alle 23.00) e Rai Sport (dalle 19.25 alle 21.00), live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

21.00 Basket, Serie A2: Trieste-Cantù (gara-3 spareggio promozione) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

