LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione che si presta a diversi possibili scenari

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda del Giro di Svizzera 2024, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France sulle strade elvetiche.

Dopo la breve cronometro di ieri, oggi si fa sul serio con una tappa in linea di 177,3 km: si parte da Vaduz, in Liechtenstein, per arrivare a Regensdorf. Un percorso con diverse ascese, tre Gran Premi della Montagna e un’occasione di lancio a una decina di km dall’arrivo: azioni da finisseur o arrivo in volata? A dirlo sarà la strada.

Si riparte dalla maglia di Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) leader provvisiorio della generale. Oggi capiremo se i “Big” vorranno farsi vedere: da Adam Yates a Joao Almeida (UAE Emirates), passando per Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Lenny Martinez (Groupama – FDJ). In casa Italia attenzione ad Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che è partito bene nella cronometro, e Damiano Caruso (Bahrain-Victorius).

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della seconda delle otto tappe previste del Giro di Svizzera 2024. Per non perdervi nulla della frazione odierna, gli aggiornamenti arriveranno dalle 12.45. Non perdetevi neanche un momento della tappa con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!