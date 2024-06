LIVE Nardi-Goffin, ATP s’-Hertogenbosch 2024 in DIRETTA: l’azzurro si mette alla prova sull’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo turno dell’ATP 250 di s’-Hertogenbosch tra Luca Nardi ed il belga David Goffin. Dopo un appassionante Roland Garros si entra senza riprendere fiato nella stagione sull’erba Europea. Quarto confronto diretto tra i due, con l’esperto belga avanti per 2-1. Unico successo per l’azzurro quello colto nelle qualificazioni del torneo di Astana nel 2022. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra l’americano Sebastian Korda ed il qualificato australiano Tristan Schoolkate.

Nardi, ventunenne pesarese di origini campane, si presenta a questo appuntamento dopo aver disputato una sfortunata stagione sulla terra battuta partita in salita a causa dell’infortunio patito nel primo turno dell’ATP di Bucarest contro il brasiliano Seyboth Wild. Dal rientro in campo il marchigiano ha ottenuto la sola vittoria all’esordio a Roma ai danni del tedesco Altmaier prima di cedere al danese Rune, all’americano Wolf (Challenger Torino) ed al francese Muller (Roland Garros).

Dal canto suo Goffin, trentaquattrenne di Liegi, arriva sull’erba olandese dopo aver raggiunto il secondo turno nello Slam parigino. Sei i titoli collezionati dal belga nella lunga carriera, con due successi sul rosso e quattro sul cemento. Hurrà che tuttavia manca da Marrakech 2022, anno in cui si spinse fino ai quarti di finale di Wimbledon eguagliando il risultato del 2019.

Il match di primo turno dell’ATP 250 di s’-Hertogenbosch sarà il primo sul Campo Centrale dalle 11.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!