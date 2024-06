LIVE Nuoto artistico, Europei 2024 in DIRETTA: prima giornata con solo e finale del team tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico. Molte formazioni sono molto rimaneggiate per questa rassegna continentale, in scena a Belgrado (Serbia), avendo scelto di concentrarsi principalmente alla competizione olimpica. Non fa eccezione l’Italia, con Patrizia Giallombardo che ha scelto di portare in acqua alcuni sperimenti.

Gli Europei 2024 verranno aperti dalla fase preliminare del solo libero femminile. L’Italia sarà rappresentata dalle giovanissima Valentina Bisi, campionessa italiana juniores. Per l’azzurra si tratta delle primissime esperienze a questi livelli: il suo obiettivo sarà quello di non commettere particolari sbavature provando a conquistare l’accesso alla finale.

Nel pomeriggio si assegna il primo titolo di questi Europei. La prima finale è quella del team tecnico, dove sono iscritte 5 nazionali. Una di queste sarà l’Italia, che sarà rappresentata da Beatrice Esegio, Marta Murru, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Valentina Bisi, Carmen Rocchino, Beatrice Andina, Alessia Macchi. Da sottolineare il rientro di Murru dopo lo stop per maternità.

La fase preliminare del solo libero femminile inizierà alle 10.30. Appuntamento alle 16.30 per la finale del team tecnico.