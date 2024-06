Sinner verso i 10000 punti. Alcaraz non può superarlo a Wimbledon. E Djokovic…

Jannik Sinner con la finale raggiunta ad Halle ha raggiunto quota 9720 punti nel ranking ATP, ed in caso di successo si porterà a quota 9890, dato che l’ultimo atto ne mette in palio altri 170. Tutti i suoi inseguitori non potranno migliorarsi, e dunque l’azzurro potrà solo incrementare il proprio margine.

Nei tornei della prossima settimana nessuno dei primi 5 del ranking ATP scenderà in campo, dunque al netto dell’esito del match di domani di Sinner, possiamo già simulare quale sarà la situazione di partenza, al momento, a Wimbledon.

Il serbo Novak Djokovic, infortunatosi al Roland Garros, non si è ancora cancellato dal terzo torneo stagionale dello Slam e sta facendo di tutto per provare a recuperare: il serbo al momento è l’unico che, in caso di partecipazione, potrebbe ancora scavalcare Sinner in classifica dopo Wimbledon.

Per essere aritmeticamente certo di restare numero 1 del ranking ATP anche dopo Wimbledon, Sinner dovrà vincere domani la finale dell’ATP 500 di Halle, successo che gli permetterebbe di ripartire il 1° luglio con 2010 punti di vantaggio su Novak Djokovic, un divario incolmabile.

Sono già oltre la fatidica soglia dei 2000 punti di distacco, al netto degli scarti che si avranno a Wimbledon, invece, tutti gli altri inseguitori: Sinner, al momento, sarebbe a quota 9000, mentre il tedesco Alexander Zverev ripartirà da 6860, lo spagnolo Carlos Alcaraz da 6130 ed il russo Daniil Medvedev da 5725.

RANKING ATP UFFICIALE LUNEDI’ 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9480

2 Carlos Alcaraz 8580 (-900 da Sinner)

3 Novak Djokovic 8360 (-1120 da Sinner, -220 da Alcaraz)

4 Alexander Zverev 6885

5 Daniil Medvedev 6485

RANKING ATP VIRTUALE SABATO 22 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9720 (9890 in caso di vittoria ad Halle)

2 Novak Djokovic 8360

3 Carlos Alcaraz 8130

4 Alexander Zverev 6905

5 Daniil Medvedev 6445

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A WIMBLEDON

1 Jannik Sinner 9720 – 720 = 9000 (9170 in caso di vittoria ad Halle)

2 Novak Djokovic 8360 – 1200 = 7160

3 Alexander Zverev 6905 – 45 = 6860

4 Carlos Alcaraz 8130 – 2000 = 6130

5 Daniil Medvedev 6445 – 720 = 5725