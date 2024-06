Orari Roland Garros 2024, ordine di gioco di oggi (6 giugno): programma semifinali femminili, tv, streaming

A caccia di un sogno. Dopo la fantastica impresa contro Elena Rybakina, Jasmine Paolini prova a regalarsi la prima finale Slam della carriera. La toscana, che festeggerà anche l’ingresso tra le prime dieci del mondo, se la vedrà con la giovanissima russa Mirra Andreeva, anche lei alla sua prima semifinale in uno Slam e reduce dalla vittoria contro Aryna Sabalenka, numero due del mondo.

Non si giocherà prima delle ore 17.00 ed in programma prima c’è anche l’altra semifinale del tabellone femminile. La grande favorita Iga Swiatek se la vedrà con l’americana Coco Gauff. Per moltissimi addetti ai lavori una finale anticipata, anche se la polacca sembra davvero proiettata a conquistare il suo quarto Roland Garros, il terzo consecutivo.

Questa, però, non è solo la giornata di Jasmine Paolini, ma anche quella di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia azzurra va a caccia della seconda finale Slam della stagione dopo quella raggiunta agli Australian Open e si troveranno di fronte proprio coloro che li hanno battuti a Melbourne, l’australiano Ebden e l’indiano Bopanna.

La dodicesima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale di Paolini-Andreeva e del doppio di Bolelli/Vavassori.

ROLAND GARROS 2024: ORDINE DI GIOCO 6 GIUGNO

Court Philippe-Chatrier

Dalle 12:00

Neal Skupski/Desirae Krawczyk (GBR/USA) vs Edouard Roger-Vasselin/Laura Siegemund (FRA/GER)

Non prima delle 15.00

Iga Swiatek (POL) vs Coco Gauff (USA)

Non prima delle 17.00

Jasmine Paolini (ITA) vs Mirra Andreeva (RUS)

Court Simonne-Mathieu

Dalle 12.00

Andrea Vavassori/Simone Bolelli (ITA/ITA) vs Matthew Ebden/Rohan Bopanna (AUS/IND)

Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas (GRE/GRE) vs Mate Pavic/Marcelo Arevalo (CRO/ESA)

ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini-Andreeva e il doppio di Simone Bolelli/Andrea Vavassori)