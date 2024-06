Nuoto di fondo, Europei 2024 in DIRETTA: nella 5 km chance per Filadelli, Caso e Guidi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado che prevede la 5 km maschile. Si tratta dell’ultimo test per gli specialisti delle acque libere prima dei Giochi di Parigi che si dovrebbero disputare sulla Senna, inquinamento permettendo. Si gareggia nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città (dal lato opposto scorre il Danubio). E’ come l’Isola Margherita a Budapest. Conosciuto anche come il “Mare di Belgrado”. Il percorso di gara è come a Golfo Aranci, un rettangolo con i lati lunghi da 1666 metri.

Il tecnico della Nazionale azzurra Stefano Rubaudo ha deciso di dare una chance alle cosiddette “seconde linee” che possono comunque dire la loro in una gara incertissima. Lasciati a riposo i big Paltrinieri, Acerenza e Verani, la Nazionale azzurra punta su un tris di atleti dall’ottimo pedigree: Andrea Filadelli, allenato da Fabrizio Antonelli per Marina Militare e Hidros, quinto e primo degli italiani nella 10 chilometri in Coppa del mondo a Golfo Aranci e Vincenzo Caso, allenato da Pietro Bonanno per Fiamme Oro e CC Napoli, che in Sardegna si è classificato ventesimo, oltre al nativo di Cagliari Marcello Guidi, che cercherà di gettare in acqua la sua esperienza.

I rivali più importanti degli azzurri sono li protagonisti della gara di ieri, i due ungheresi Rasovszky e Betlehem, bronzo ieri ai 10 km, e il francese Marc Antoine Olivier che si è confermato in grande condizione ieri centrando l’argento continentale alle spalle dello scatenato Paltrinieri.

