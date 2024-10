Nuoto di fondo, tris azzurro a Setubal: Guidi vittorioso nella 10 km, Filadelli e Verani sul podio

Un trionfo italiano nelle acque libere di Setubal, in Portogallo. Un’Italia numerosa e sperimentale si è presentata al via della terza tappa del massimo circuito internazionale del nuoto di fondo. Senza Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci, il gruppo nostrano si è cimentato con una formazione diversa, ma il riscontro è stato eccellente.

Si era detto in sede di presentazione che ci si aspettava qualcosa di buono da atleti in rampa di lancio, come Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Verrebbe da dire: “Detto, fatto“. Sì, perché sono stati proprio loro a concludere davanti a tutti la 10 km maschile in una prova dominata dal Bel Paese. Guidi, infatti, è andato in fuga e ha terminato con il crono di 2:08:31.20, precedendo Filadelli di 25.60 e Dario Verani di 25.70.

Quest’ultimi si sono giocati la piazza d’onore allo sprint, dal momento il quarto all’arrivo, il campione francese Marc-Antoine Olivier, argento mondiale a Doha quest’anno in questa specialità, si è classificato quarto a 31.30. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, ottimo quinto posto per Ivan Giovannoni (+31.60), mettendo la mano davanti all’asso ungherese Kristóf Rasovszky (6° a 31.90), oro olimpico a Parigi; Pasquale Sanzullo ha concluso in ottava posizione a 35.60 e il fratello Mario 19°.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla tedesca Lea Boy (2:18:30.70) davanti alle due brasiliane Ana Marcela Cunha (+3.0) e Viviane Jungblut (+3.70). La migliore italiana è stata Veronica Santoni, tredicesima con un ritardo di 1:49.80. Sedicesima invece Silvia Ciccarella, mentre Giulia Gabbrielleschi ed Elena Tortora non hanno concluso la loro prova. Il massimo circuito tornerà in scena tra due settimane ad Hong Kong per il quarto appuntamento.