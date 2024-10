Nuoto di fondo, Dario Verani vince in Coppa del Mondo. Taddeucci e Guidi sul podio a Hong Kong

L’Italia ha mostrato i muscoli a Hong Kong (Cina), dove è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Dario Verani ha vinto di forza la 10 km disputata nelle acque di Repulse Bay, completando i sei giri previsti con il tempo di 1h57:39.2. Il ribattezzato colosso di Cecina ha avuto la meglio su Marcello Guidi per sei decimi, regolando il cagliaritano in un’avvincente volata finale che ha regalato una splendida doppietta al Bel Paese.

I due azzurri, che hanno staccato di nove secondi il francese Marc-Antoine Olivier (bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016), si sono così confermati sul podio del massimo circuito internazionale itinerante dopo i risultati conseguiti nella tappa precedente disputata a Setubal (Guidi aveva vinto, Verani era giunto terzo). Da segnalare anche la quinta piazza di Andrea Filadelli (a 13.1 secondi) e il nono posto di Pasquale Sanzullo (a 29.6 secondi).

Nella prova femminile, invece, Ginevra Taddeucci ha conquistato un pregevole secondo posto. La toscana, al rientro in gara dopo essersi messa al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è dovuta inchinare all’australiana Moesha Johnson (argento a cinque cerchi) nella volata finale. L’oceanica ha toccato la piastra con il crono di 2h06:38.1 e ha preceduto l’azzurra di 2.4 secondi, mentre la tedesca Lea Boy ha completato il podio (terza a 19.3).